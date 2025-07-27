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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Неділя 27 липня 2025 22:36
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У Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: киян закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 27 липня, у Києві було чути звуки вибухів. Росіяни атакують столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"По ворожих дронах працює ППО!Закликаємо киян та гостей міста залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні о 22:31.

Водночас про роботи сил протиповітряної оборони написав Кличко. За кілька хвилин до цього у місті було чути щонайменше один звук вибуху.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Києва летять ударні безпілотники. В останньому повідомлені о 22:33 військові підтвердили, що місто під атакою, тому закликали киян залишатися в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Києві, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Обстріл України

Зазначимо, що Росія щодня атакує Україну дронами. Не виключенням став і цей вечір.

Детальніше про те, де є загроза застосування безпілотників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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