Росія атакує Україну ракетами: оголошено масштабну повітряну тривогу

Вночі, 28 липня, по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск Росією ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та карту повітряних тривог.

Спочатку відомо, що ракети тримають курс на Чернігів, Черкаси. Також повітряна ціль зафіксована в районі Чернігівської області.

Тривога розширилася на Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Вінницьку, Житомирську та інші області.

Про те, що ворожі ракети перебувають уже в повітряному просторі України, ЗС ЗСУ повідомили о 4:02.

Після опівночі моніторингові канали повідомляли про те, що Росія підняла стратегічну авіацію.

Атака РФ 28 липня

Увечері росіяни вчергове запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Загроза є і для західних областей.

У Києві повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

Пізніше зайшла нова група безпілотників. Вибухи пролунали і в Запоріжжі.

Унаслідок нічної атаки на Київ, у Дарницькому районі в багатоповерховому будинку вилетіли вікна. Постраждали щонайменше вісім осіб.

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