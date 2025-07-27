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Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Неділя 27 липня 2025 22:12
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Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів Фото: у різних куточках України ведеться активна робота ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 27 липня, росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Наразі ворожі безпілотники зафіксовано щонайменше у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 20:57 ворожі дрони були у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. В той момент протиповітряна оборона вже почала свою роботу.

Через невеликий проміжок часу ударні безпілотники росіян фіксувалося у Харківській області та поблизу Черкас.

За останніми даними, Сили оборони України продовжують ліквідацію ворожих безпілотників. О 21:56 це відбувалося у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях, а вже о 22:08 військові зафіксували дрони, які леять на Київ.

Росія запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударівФото: фіксація ворожих дронів (скриншот)

Оновлено о 22:17

У Києві кілька хвилин тому оголосили тривогу через загрозу дронів.

Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що безпілотники фіксуються:

  • на півночі Сумської області - курс південно-західний;
  • на сході та центрі Чернігівської області - курс південно-західний;
  • також дрони летять в напрямку Запоріжжя, Києва та Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій та частині Дніпропетровської областях.

Росія запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

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