Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів

У неділю ввечері, 27 липня, росіяни вкотре запустили по Україні "Шахеди". Наразі ворожі безпілотники зафіксовано щонайменше у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, о 20:57 ворожі дрони були у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. В той момент протиповітряна оборона вже почала свою роботу.

Через невеликий проміжок часу ударні безпілотники росіян фіксувалося у Харківській області та поблизу Черкас.

За останніми даними, Сили оборони України продовжують ліквідацію ворожих безпілотників. О 21:56 це відбувалося у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях, а вже о 22:08 військові зафіксували дрони, які леять на Київ.

Фото: фіксація ворожих дронів (скриншот)

Оновлено о 22:17

У Києві кілька хвилин тому оголосили тривогу через загрозу дронів.

Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували, що безпілотники фіксуються:

на півночі Сумської області - курс південно-західний;

на сході та центрі Чернігівської області - курс південно-західний;

також дрони летять в напрямку Запоріжжя, Києва та Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій та частині Дніпропетровської областях.