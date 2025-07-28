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В ВМС отчитались, сколько уничтожили "Шахедов" за ночь

Понедельник 28 июля 2025 07:02
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В ВМС отчитались, сколько уничтожили "Шахедов" за ночь Фото: в ВМС отчитались о сбитии "Шахедов" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Мария Рагуткина

Ночью, 28 июля, Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины перехватили и уничтожили два ударных беспилотника типа "Шахед" во время российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Telegram.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136", - сказано в сообщении.

В ВМС добавили, что совместно с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе.

В ВМС отчитались, сколько уничтожили &quot;Шахедов&quot; за ночь

Ночная атака на Украину 28 июля

Ночью россияне вновь массированно атаковали Украину. С вечера они запустили ударные беспилотники типа "Шахед". В воздушное пространство зашли несколько групп вражеских дронов.

Вечером взрывы раздались в Киеве незадолго до полуночи. Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

Ночью в Киеве и Запорожье прогремели повторные взрывы. В Дарницком районе украинской столицы вылетели окна во многоэтажном жилом здании. В результате пострадали люди, в том числе ребенок. В ОВА сообщили о восьми раненых, Кличко - о пяти.

В Кропивницком также прогремела серия взрывов. В Кировоградской ОВА сообщили, что город пережил вражескую дроновую атаку. На места попаданий отправлены экстренные службы.

Ближе к утру, в 4:02, Воздушные силы сообщили о запуске вражеских ракет. Тревога распространилась на западные области Украины.

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