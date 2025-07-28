У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: нові групи "Шахедів" заходять до України

У Києві та Запоріжжі, а також ще в низці міст України прогриміли вибухи вночі, 28 липня, на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлено о 0:26. Також в ПС розповіли, що загроза застосування ударних дронів типа "Шахед" є для Рівненської області.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках. Станом на 0:12 ситуація виглядала наступним чином:

Також вибухи пролунали в Запоріжжі. Федоров попередив, що "Шахеди" тримають курс на Шевченківський, Олександрівський і Дніпровський райони.

Незадовго до опівночі мер Києва попередив, що в столиці продовжує працювати ППО.

Виліт ворожих дронів 27 липня

РФ щодня атакує різні міста України дронами. Також ворог застосовує авіабомби та ракети.

Увечері росіяни вкотре запустили по Україні ударні дрони типу "Шахеди". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Києві на тлі атаки дронів ще з вечора повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.

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