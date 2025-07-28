У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: нові групи "Шахедів" заходять до України
У Києві та Запоріжжі, а також ще в низці міст України прогриміли вибухи вночі, 28 липня, на тлі триваючої атаки ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Незадовго до опівночі мер Києва попередив, що в столиці продовжує працювати ППО.
"Залишайтеся в укриттях", - закликав міський голова.
Також вибухи пролунали в Запоріжжі. Федоров попередив, що "Шахеди" тримають курс на Шевченківський, Олександрівський і Дніпровський райони.
Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що групи ударних дронів рухаються в кількох напрямках. Станом на 0:12 ситуація виглядала наступним чином:
- Група дронів із Сумської області курсом південно-західним.
- Безпілотники на сході та центрі Чернігівської області курсом на захід.
- Група дронів на півночі Київської області курсом на Житомирщину,
- Дрони з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградщину.
- Безпілотники з півдня на Миколаївщину.
- Київ - група дронів у напрямку міста.
- Група дронів на сході Харківщини - курс західний.
- Дрони на сході Донбасу - курс західний.
Оновлено о 0:26. Також в ПС розповіли, що загроза застосування ударних дронів типа "Шахед" є для Рівненської області.
Виліт ворожих дронів 27 липня
РФ щодня атакує різні міста України дронами. Також ворог застосовує авіабомби та ракети.
Увечері росіяни вкотре запустили по Україні ударні дрони типу "Шахеди". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
У Києві на тлі атаки дронів ще з вечора повідомлялося про звуки вибухів. Мер Віталій Кличко попереджав, що по ворожих дронах працює ППО.
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