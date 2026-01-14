ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У ВМС розповіли, як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет

Середа 14 січня 2026 19:19
UA EN RU
У ВМС розповіли, як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Валерій Ульяненко

Кожного місяця російські кораблі виходять у море та здійснюють пуски ракет по Україні в середньому два-три рази.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в телеефірі розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, країна-агресорка незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі і стільки ж разів здійснює пуски.

"В цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною", - зазначив речник ВМС.

Плетенчук повідомив, що в середньому країна-агресорка здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.

Удари по кораблях флоту РФ

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човну.

Пізніше Дмитро Плетенчук розповів, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Речник ВМС також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські захисники.

Крім того, у ВМС розповіли, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, Плетенчук повідомив, що уразити кораблі РФ безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" є надзвичайно складним завданням, оскільки йдеться лише про кілька годин.

