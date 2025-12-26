ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія застосовує "Калібри" періодично: Плетенчук назвав причину

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 18:05
Росія застосовує "Калібри" періодично: Плетенчук назвав причину Фото: речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com.Taclbery)
Автор: Сергій Козачук

Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Підтверджень масових запусків "Калібрів" наразі немає. Щодо застосування сьогодні - верифікація досі триває. Я поки не готовий підтвердити. Можливо, було в обмеженій кількості", - наголосив речник ВМС ЗСУ.

Він уточнив, що попередніх пусків з Каспійського моря також підтверджень немає.

За словами Плетенчука, погодні умови та технічний стан носіїв обмежують можливості РФ.

"Зараз застосовувати набагато складніше, тому що навіть маючи можливість вийти в море, а вона в них обмежена і без штормів, застосувати, коли в тебе три-чотири і більше балів, фактично вже неможливо", - пояснив він.

Росія також стикається з проблемами обслуговування та логістики.

"Відбувається, звісно, і знос, враховуючи те, що обслуговувати всі ці одиниці доволі складно", - підкреслив речник.

Плетенчук зазначив, що ефективність ракет суттєво знизилася. Засоби ППО за період повномасштабного вторгнення набули відповідного досвіду і устаткувань, щоб протидіяти такому типу ракет.

Незважаючи на труднощі, РФ усе ще має носії у Чорному морі.

"Принаймні сім носіїв у Чорному морі вони досі мають, і при цьому ми з вами бачимо застосування два-три рази на місяць максимум", - додав Плетенчук.

Раніше Росія намагалася використовувати "Калібри" для тиску на Україну та блокади морських шляхів, проте ВМС ЗСУ забезпечують роботу українського морського коридору.

Зменшення інтенсивності запусків та технічні проблеми РФ знижують загрозу для критичної інфраструктури України, демонструючи обмеженість їхньої морської операційної здатності.

Нагадаємо, Плетенчук зазначив, що технічно кораблі Чорноморського флоту РФ здатні запускати "Калібри" прямо з порту. Він також додав, що порт у Новоросійську залишається небезпечним для російських кораблів, адже українські захисники можуть вразити їх навіть у гавані.

Також Плетенчук розповів про нові подробиці удару по підводному човну "Варшавянка" в Новоросійську. За його словами, операція була складною через добре захищену базу, а останнім часом Росія уникала тримати свої кораблі та підводні човни в Чорному морі через високий ризик ураження.

