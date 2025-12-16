ua en ru
Плетенчук розкрив нові деталі удару по підводному човну "Варшавянка" у Новоросійську

Вівторок 16 грудня 2025 11:26
UA EN RU
Плетенчук розкрив нові деталі удару по підводному човну "Варшавянка" у Новоросійську Фото: Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Константин Широкун

Підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"В цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід - це комплексна і доволі складна справа", - сказав Плетенчук.

За його словами, операція з ураження російського підводного човна була складною, тому що база в Новоросійську захищена, і останнім часом Росія в Чорному морі не тримає свої кораблі та човни саме через небезпеку їх ураження.

"Вони вимушені там (у порту Новоросійська – ред.) перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували", - додав Плетенчук.

Він також підкреслив, що підводний човен "Ростов-на-Дону" Україна уразила ще у 2024 році. І це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

"Це вже другий човен, тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян колись шість одиниць", - підсумував речник ВМС ЗСУ.

Що відомо про підводний човен класу "Варшавянка"

Підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" – це дизельно-електричний багатоцільовий підводний човен з акцентом на малошумність і скритність. Модифікація 636.3 отримала поліпшену гідроакустичну "оболонку".

Озброєння човнів 636.3 охоплює шість торпедних апаратів калібру 533 мм і боєкомплект торпед/поміщених через апарати крилатих ракет. Цей проєкт здатний нести і запускати крилаті ракети "Калібр" (зазвичай до чотирьох на борту, пуски - через торпедні апарати).

Вчора, 15 грудня, стало відомо, що дрони Служби безпеки України атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший в історії подібний випадок.

