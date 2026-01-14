ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ВМС рассказали, как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет

Среда 14 января 2026 19:19
UA EN RU
В ВМС рассказали, как часто корабли РФ выходят в море для пусков ракет Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Валерий Ульяненко

Каждый месяц российские корабли выходят в море и осуществляют пуски ракет по Украине в среднем два-три раза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, страна-агрессор неизменно два-три раза в месяц выводит свои корабли и столько же раз осуществляет пуски.

"В этом году в начале было применение довольно массовое, были два надводных корабля и подводная лодка, что уже давно мы не видели. Количество ракет, соответственно, было тоже больше, чем обычно, но общая тенденция остается неизменной", - отметил спикер ВМС.

Плетенчук сообщил, что в среднем страна-агрессор осуществляет несколько залпов в месяц, в большинстве случаев во время масштабных комбинированных ракетно-дроновых атак.

Удары по кораблям флота РФ

Напомним, в декабре стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска. Это первый зафиксированный в истории случай удара дронами по подводной лодке.

Позже Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

Представитель ВМС также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские защитники.

Кроме того, в ВМС рассказали, что Россия запускает крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Отметим, Плетенчук сообщил, что поразить корабли РФ непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" является чрезвычайно сложной задачей, поскольку речь идет лишь о нескольких часах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ВМС Украины Война в Украине Ракеты
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП