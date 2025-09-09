ua en ru
Росія не може надовго залишати свої кораблі в Новоросійську: у ВМС назвали причину

Вівторок 09 вересня 2025 19:08
Росія не може надовго залишати свої кораблі в Новоросійську: у ВМС назвали причину Фото: Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський

Порт у Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів. Там їх можуть "дістати" українські захисники.

Про це заявив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Плетенчук зазначив, що російські кораблі Чорноморського флоту РФ технічно можуть запускати "Калібри" безпосередньо з гавані, але постійне перебування там для них небезпечне.

"Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити - ні. Тоді їх прямо там знищимо ми. І вони це прекрасно розуміють", - наголосив речник ВМС.

За його словами, зазвичай кораблі виходять із гавані в Цемеську бухту, здійснюють пуски ракет і повертаються назад. Це відбувається за кілька годин, але навіть за такий короткий проміжок часу вони наражаються на небезпеку.

"Вони не можуть вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти в Крим - їм це потрібно з технічних причин, там залишилася ремонтна база. І водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому в них тут є обмежений маневр", - звернув увагу Плетенчук.

Атака на російський корабель

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що українські воїни з Головного управління розвідки вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який може нести ракети "Калібр". Він перебував в акваторії Азовського моря.

У рамках операції бійці ГУР використовували безпілотники. Один із них ударив по системі РЛС корабля, а другий - врізався в борт.

