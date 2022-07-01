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Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля

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Пятница 01 июля 2022 06:00
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля Фото: бесплатная растаможка авто отменяется с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

С 1 июля в Украине вырастут пенсии и социальные выплаты, растаможка авто снова станет платной, вступит в силу визовый режим с Россией, а для украинских беженцев в Польше отменят бесплатный проезд.

РБК-Украина собрало список главных изменений июля в материале ниже.

Вырастет прожиточный минимум и пенсии

В июле состоится плановое повышение прожиточного минимума с 2393 грн до 2058 грн, вследствие чего вырастет размер социальных выплат:

  • пенсий;
  • пособий по безработице;
  • алиментов;
  • декретных выплат;
  • помощи одиноким матерям;
  • помощи на детей, над которым установлена опека или забота.

С 1 июля 2022 сумма минимальной пенсии по возрасту вырастет на 93 грн и составит 2027 грн. Размер максимальной пенсии с июля - 20270 грн.

Также повысят пенсии шахтерам, семьям военнослужащих при потере кормильца, лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам, жертвам нацистских репрессий с инвалидностью и членам семей умерших жертв, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Возвращение таможенных пошлин и НДС

Правила беспошлинного ввоза в Украину автомобилей и импортных товаров, которые действовали несколько месяцев военного положения, отменяются с 1 июля. Парламент принял закон о возобновлении налогообложения:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами.

При этом от уплаты пенсионных сборов будут освобождены легковые автомобили с электродвигателями.

Визовый режим с РФ

С 1 июля вступает в силу постановление о введении визового режима с Россией. Граждане РФ не смогут попасть на территорию Украины без разрешительных документов.

Предполагается, что у россиян будет возможность оформить визу в 8 городах своей страны через центры VFS Global, но даже ее получение не будет гарантировать въезд в Украину. Окончательное решение о пересечении границы будут принимать сотрудники ГПСУ.

Новые условия автострахования

С июля Нацбанк увеличивает суммы лимитов по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств, в связи с чем вероятно повышение тарифов страховых компаний при оформлении "автогражданки".

Новые условия регулятора предусматривают увеличение сумм страховых выплат:

  • с 130 до 160 тыс. грн - за причинение вреда имуществу;
  • с 260 до 320 тыс. грн - за причинение вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего);
  • с 50 до 80 тыс. грн - при оформлении "Европротокола" в случае ДТП (без вызова Нацполиции).

Также с 1 июля все данные при оформлении полиса "Зеленая карта" будут включаться в базу МТСБУ. Это позволит пользователям узнать всю необходимую информацию о страховке и снизит вероятность мошенничества.

Смену поставщика газа упростили

Новые правила с 1 июля коснутся небытовых потребителей. Согласно упрощенному механизму, для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно будет предоставлять письменное разрешение на переход, акт сверки или справку от действующего поставщика с заверением отсутствия просроченной задолженности.

Польша отменяет бесплатный проезд для украинцев

Граждане Украины в Польше с 1 июля будут пользоваться железнодорожным транспортом на общих условиях. Перестанут действовать бесплатные билеты для украинцев в поездах TLK та IC перевозчика PKP Intercity.

Стоит отметить, льготный проезд для беженцев в Польше ввели с 26 февраля после полномасштабного вторжения РФ. На протяжении нескольких месяцев украинцы могли ездить в вагонах эконом класса по территории страны бесплатно.

В начале лета правила изменились. По 30 июня можно было использовать бесплатный билет только при поездках из и в приграничные города (Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув).

Запрет электронных сигарет в общественных местах

С 11 июля вступит в силу запрет курения устройств для нагрева табака в общественных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.

К таким местам относятся: кафе, рестораны, заведения здравоохранения, культуры и спорта, образовательные учреждения, здания и предприятия всех форм собственности, общежития, детские площадки, подземные переходы, вокзалы и станции, остановки транспорта, общественный транспорт и такси, места общего пользования жилых домов.

Нарушение закона карается штрафами:

  • продажа табачных изделий несовершеннолетним - 1020 грн (10,2 тыс. грн за повторное нарушение).
  • курение электронных сигарет, кальянов в общественных местах – 1 тыс. грн (10 тыс. грн за повторное нарушение).
  • размещение пепельниц, курение в кафе, барах, ресторанах (для владельцев заведений) - 3 тыс. грн (15 тыс. грн за повторное нарушение).

Языковые нормы для сайтов

С 16 июля начнут действовать новые положения закона о государственном языке. Все интернет-ресурсы должны внедрить украиноязычные версии.

Вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения, которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь основную версию на украинском языке, которая загружается по умолчанию.

Также все товары с компьютерными программами должны быть "локализованы" для реализации в Украине, т.е. оснащены украинским интерфейсом. Это относится как к автомобилям, так и к электронике и бытовой технике.

Получить водительские права станет сложнее

24 июля в Украине изменится порядок получения водительского удостоверения. Необходимо будет:

  • пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое действует 1 год;
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
  • выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
  • сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
  • в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Кроме того, для сдачи теории вождения в МВД разработали 250 новых вопросов, которые адаптированы к европейскому формату. В список тестов также добавили новый раздел "Панель управления".

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