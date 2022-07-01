Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
С 1 июля в Украине вырастут пенсии и социальные выплаты, растаможка авто снова станет платной, вступит в силу визовый режим с Россией, а для украинских беженцев в Польше отменят бесплатный проезд.
РБК-Украина собрало список главных изменений июля в материале ниже.
Вырастет прожиточный минимум и пенсии
В июле состоится плановое повышение прожиточного минимума с 2393 грн до 2058 грн, вследствие чего вырастет размер социальных выплат:
- пенсий;
- пособий по безработице;
- алиментов;
- декретных выплат;
- помощи одиноким матерям;
- помощи на детей, над которым установлена опека или забота.
С 1 июля 2022 сумма минимальной пенсии по возрасту вырастет на 93 грн и составит 2027 грн. Размер максимальной пенсии с июля - 20270 грн.
Также повысят пенсии шахтерам, семьям военнослужащих при потере кормильца, лицам с инвалидностью вследствие войны, ветеранам, жертвам нацистских репрессий с инвалидностью и членам семей умерших жертв, пенсии за особые заслуги перед Украиной.
Возвращение таможенных пошлин и НДС
Правила беспошлинного ввоза в Украину автомобилей и импортных товаров, которые действовали несколько месяцев военного положения, отменяются с 1 июля. Парламент принял закон о возобновлении налогообложения:
- для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
- для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
- для транспортных средств, ввозимых гражданами.
При этом от уплаты пенсионных сборов будут освобождены легковые автомобили с электродвигателями.
Визовый режим с РФ
С 1 июля вступает в силу постановление о введении визового режима с Россией. Граждане РФ не смогут попасть на территорию Украины без разрешительных документов.
Предполагается, что у россиян будет возможность оформить визу в 8 городах своей страны через центры VFS Global, но даже ее получение не будет гарантировать въезд в Украину. Окончательное решение о пересечении границы будут принимать сотрудники ГПСУ.
Новые условия автострахования
С июля Нацбанк увеличивает суммы лимитов по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств, в связи с чем вероятно повышение тарифов страховых компаний при оформлении "автогражданки".
Новые условия регулятора предусматривают увеличение сумм страховых выплат:
- с 130 до 160 тыс. грн - за причинение вреда имуществу;
- с 260 до 320 тыс. грн - за причинение вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего);
- с 50 до 80 тыс. грн - при оформлении "Европротокола" в случае ДТП (без вызова Нацполиции).
Также с 1 июля все данные при оформлении полиса "Зеленая карта" будут включаться в базу МТСБУ. Это позволит пользователям узнать всю необходимую информацию о страховке и снизит вероятность мошенничества.
Смену поставщика газа упростили
Новые правила с 1 июля коснутся небытовых потребителей. Согласно упрощенному механизму, для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно будет предоставлять письменное разрешение на переход, акт сверки или справку от действующего поставщика с заверением отсутствия просроченной задолженности.
Польша отменяет бесплатный проезд для украинцев
Граждане Украины в Польше с 1 июля будут пользоваться железнодорожным транспортом на общих условиях. Перестанут действовать бесплатные билеты для украинцев в поездах TLK та IC перевозчика PKP Intercity.
Стоит отметить, льготный проезд для беженцев в Польше ввели с 26 февраля после полномасштабного вторжения РФ. На протяжении нескольких месяцев украинцы могли ездить в вагонах эконом класса по территории страны бесплатно.
В начале лета правила изменились. По 30 июня можно было использовать бесплатный билет только при поездках из и в приграничные города (Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув).
Запрет электронных сигарет в общественных местах
С 11 июля вступит в силу запрет курения устройств для нагрева табака в общественных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами.
К таким местам относятся: кафе, рестораны, заведения здравоохранения, культуры и спорта, образовательные учреждения, здания и предприятия всех форм собственности, общежития, детские площадки, подземные переходы, вокзалы и станции, остановки транспорта, общественный транспорт и такси, места общего пользования жилых домов.
Нарушение закона карается штрафами:
- продажа табачных изделий несовершеннолетним - 1020 грн (10,2 тыс. грн за повторное нарушение).
- курение электронных сигарет, кальянов в общественных местах – 1 тыс. грн (10 тыс. грн за повторное нарушение).
- размещение пепельниц, курение в кафе, барах, ресторанах (для владельцев заведений) - 3 тыс. грн (15 тыс. грн за повторное нарушение).
Языковые нормы для сайтов
С 16 июля начнут действовать новые положения закона о государственном языке. Все интернет-ресурсы должны внедрить украиноязычные версии.
Вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения, которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, должны иметь основную версию на украинском языке, которая загружается по умолчанию.
Также все товары с компьютерными программами должны быть "локализованы" для реализации в Украине, т.е. оснащены украинским интерфейсом. Это относится как к автомобилям, так и к электронике и бытовой технике.
Получить водительские права станет сложнее
24 июля в Украине изменится порядок получения водительского удостоверения. Необходимо будет:
- пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое действует 1 год;
- сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
- выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
- сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
- в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
Кроме того, для сдачи теории вождения в МВД разработали 250 новых вопросов, которые адаптированы к европейскому формату. В список тестов также добавили новый раздел "Панель управления".
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