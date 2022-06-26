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В Польше отменят бесплатный проезд для украинских беженцев: названа дата

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Воскресенье 26 июня 2022 15:13
В Польше отменят бесплатный проезд для украинских беженцев: названа дата Фото: в Польше отменят бесплатные поезда для украинских беженцев intercity.pl)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше, транспортная компания PKP Intercity, которая специализируется на междугородних пассажирских перевозках, вскоре запретит бесплатный проезд для украинских беженцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу PKP Intercity.

Начиная с 1 июля, граждане Украины будут пользоваться услугами PKP Intercity на общих условиях.

"Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня. С пятницы, 1 июля, эти поездки будут проходить по общим правилам, включенным в регламент PKP Intercity", - пишет пресс-служба компании.

Бесплатные проезды для беженцев из Украины, компания PKP Intercity ввела еще 26 февраля текущего года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что авиаперевозчик Wizz Air продолжит предоставлять бесплатные билеты для украинцев в Британию до конца июня.

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