Сменить поставщика газа станет проще: какие правила будут действовать с 1 июля

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое направлено на упрощение условий для смены поставщика небытовыми потребителями. Новые правила будут действовать с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора .

По данным пресс-службы, небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с заверением отсутствия просроченной задолженности.

"Регулятор обращает внимание на то, что указанные изменения не освобождают небытовых потребителей от обязанности выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками по договору поставки природного газа", - говорится в сообщении.

При этом, если на информационной платформе оператора газотранспортной системы будет отражена информация о том, что поставщик инициировал прекращение/ограничение поставки природного газа небытовому потребителю, изменение такого поставщика не будет разрешаться.