Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кто получит повышение
Фото: пенсии вырастут с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
С 1 июля в Украине согласно закону о бюджете повышается размер прожиточного минимума. От этого показателя зависят социальные выплаты, в том числе и пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Виды выплат, которые растут 31 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума
- Минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам
- Минимальная пенсия шахтерам
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца
- Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий
- Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
- Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
- Пенсия за особые и заслуги перед Украиной
- Максимальный размер пенсии
- Надбавка донорам
По данным пресс-службы,
- Размер минимальной пенсии вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен.
- Минимальная пенсий шахтеров вырастет на 279 гривен до 6081 гривен.
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен.
- Максимальная пенсия увеличится на 930 гривен до 20 270 гривен.
Напомним, пенсии до конца 2022 года пересчитают трижды. Основания для перерасчета назначенных пенсий определены законодательством Украины. В 2022 году изменение размера выплат запланировано на 1 июля, 1 октября и 1 декабря.
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