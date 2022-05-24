В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: названа дата
В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Для получения водительского удостоверения будет необходимо:
- Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое действует 1 год. (без сдачи внутреннего экзамена);
- Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
- Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
- Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
- В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение;
При этом украинцы, у которых истек срок лишения права вождения, с сегодняшнего дня, 24 мая, смогут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.
Также у водителей через два месяца после получения удостоверения будет возможность приобрести платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.
Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места обучения.
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