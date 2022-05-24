ru ua
Вт, 24 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: названа дата

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 17:59
В Украине заработает новый механизм получения водительских прав: названа дата Иллюстративное фото (brovary.net.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Для получения водительского удостоверения будет необходимо:

  1. Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, которое действует 1 год. (без сдачи внутреннего экзамена);
  2. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
  3. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
  4. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
  5. В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение;

При этом украинцы, у которых истек срок лишения права вождения, с сегодняшнего дня, 24 мая, смогут получить удостоверение водителя и сдать экзамены в любом сервисном центре МВД. Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина.

Также у водителей через два месяца после получения удостоверения будет возможность приобрести платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места обучения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Украина Водительские права
NEWS
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
Есть важное условие. Откроются ли школы в Украине с 1 сентября
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины