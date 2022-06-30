Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля

В Украине с 1 июля возвращаются ранее отмененные таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроект № 7418 .

Нормы закона

Верховная рада приняла правительственный законопроект 21 июня. Сейчас он находится на подписи президента, а основные его нормы вступят в силу с 1 июля.

Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Причины возвращения налогов

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль.

К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей. В последние дни в пунктах пропуска на границе образовались огромные очереди на въезд.

Кроме того, льготы лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов. Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.

Отмена списка товаров критического импорта

В НБУ считают, что закон о восстановлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения.

Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз. Сегодня он содержит около 90% от всех товарных категорий.

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.

Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.