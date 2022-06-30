ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 10:21
Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля Фото: растаможка авто без пошлин отменяется с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 июля возвращаются ранее отмененные таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст законопроект №7418.

Нормы закона

Верховная рада приняла правительственный законопроект 21 июня. Сейчас он находится на подписи президента, а основные его нормы вступят в силу с 1 июля.

Закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте:

  • для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;
  • для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;
  • для транспортных средств, ввозимых гражданами;

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

Причины возвращения налогов

Правительство подало законопроект о возобновлении налогов на импорт в конце мая. По оценке Кабмина, к этому времени было ввезено 119 тысяч автомобилей, налоговая льгота составила 13 млрд гривен, т.е. около 110 тысяч гривен на каждый автомобиль.

К 1 июля всего без пошлин будет ввезено 240 тысяч автомобилей. В последние дни в пунктах пропуска на границе образовались огромные очереди на въезд.

Кроме того, льготы лишали бюджет поступлений 3,5 млрд гривен таможенных платежей от предприятий и ФОПов. Министр финансов Сергей Марченко неоднократно призывал вернуть все на налоги на импорт.

Отмена списка товаров критического импорта

В НБУ считают, что закон о восстановлении налогов на импорт товаров создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения.

Список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения 18 раз. Сегодня он содержит около 90% от всех товарных категорий.

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины.

Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождал от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Налоги Автомобильный рынок
NEWS
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
Британская разведка назвала центр боев за Донбасс
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией