Россия может объявить в розыск украинских моряков

Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Моряков объявят в розыск, если они не будут сотрудничать со следствием

Российская Федерация может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков. Об этом сообщил адвокат украинских военных Николай Полозов, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, его подзащитных могут объявить в розыск, если они не будут сотрудничать с российским следствием. В частности, украинские моряки по требованию РФ должны являться к следователю или в суд.

"Есть очень серьезная опасность, что российские власти могут объявить моряков в розыск, если они не будут являться по вызову следователя или в суд", - пояснил адвокат.

Полозов отметил, что освобожденные из российского плена моряки остаются в статусе обвиняемых в России, а дело украинских моряков находится на этапе ознакомления с материалами стороной защиты.

"Я знакомлюсь с письменными материалами, планируем, что в ноябре будем знакомиться с вещественными доказательствами. Дело не прекращено, естественно, будем работать на конечный результат, на то, чтобы любые отрицательные последствия захвата моряков для них в будущем никак не откликнулись, для того, чтобы это дело прекратить в целом", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия вернет захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе.