ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА

Новости » Общество    27.10.2019 - 21:24
Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА
Фото (facebook.com/zelenskiy95)

Недавно Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил смену главы Луганской областной государственной администрации (ОГА). Об этом он рассказал во время представления нового главы Луганской ОГА в видео о поездке президента в Золотое.

Как известно, Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (бывший глава Луганской ОГА Комарницкий, - ред.) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше - значит результативнее", - сказал президент.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации.

20 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Харьковской и еще двух областных государственных администраций. Тогда украинское правительство согласовало следующие кандидатуры на глав: Харьковская ОГА - Алексей Кучер; Кировоградская ОГА - Андрей Балонь; Черниговская ОГА - Андрей Прокопенко.

Зеленский о поездке в Золотое: капитуляции не будет Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве ГПСУ
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь