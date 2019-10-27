Зеленский объяснил смену главы Луганской ОГА

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Недавно Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил смену главы Луганской областной государственной администрации (ОГА). Об этом он рассказал во время представления нового главы Луганской ОГА в видео о поездке президента в Золотое.

Как известно, Луганскую ОГА возглавил Сергей Гайдай вместо пробывшего на этой должности несколько месяцев Виталия Комарницкого.

"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (бывший глава Луганской ОГА Комарницкий, - ред.) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше - значит результативнее", - сказал президент.

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации.

20 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Харьковской и еще двух областных государственных администраций. Тогда украинское правительство согласовало следующие кандидатуры на глав: Харьковская ОГА - Алексей Кучер; Кировоградская ОГА - Андрей Балонь; Черниговская ОГА - Андрей Прокопенко.