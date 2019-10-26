Зеленский посетил добровольцев в Золотом

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент приехал к военным, чтобы поговорить на серьезные темы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Последний блокпост #Нет капитуляции".

Как сообщается, глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуацие на фронте.

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт", - написали в Telegram-канале.

На видео зафиксирован разговор Зеленского с одним из добровольцем, который просил главу государства встретиться с людьми, которые выходили на акции протеста против "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса. Со своей стороны Зеленский заявил, что не получал ранее никаких предложений о встрече.

Кроме того, президент призвал добровольцев сдать оружие, которое, по его словам, они разместили в доме. Он отметил, что если оружие не будет сдано добровольно, то его заберут в принудительном порядке.

Отметим, что в Офисе президента о визите Зеленского в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе не сообщали.

Напомним, 22 октября незаконные вооруженные формирования России осуществили обстрел участка разведения сил и средств в районе населенного пунтку Золотое. Позиции Украинские военных в Золотом были обстреляны из стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что 24 октября российско-оккупационные силы имитируя готовность к началу отвода сил и средств обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Богдановки. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие