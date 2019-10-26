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В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии

Новости » Общество    26.10.2019 - 17:05
В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии
Иллюстративное фото (УНИАН)

Больной контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок

В Тернопольской области подтвердили случай заболевания дифтерией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что диагноз "дифтерия" подтвержден у 47-летнего мужчины.

"По оперативным данным, мужчина привился от дифтерии в 2017 году, впрочем о наличии предыдущих обязательных 8-ми прививок по возрасту данных нет. Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, что защищает от тяжелого течения болезни. Введенная мужчине вакцина в 2017 году сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дало развиться тяжелым осложнениям", - сообщили в ведомстве.

Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью он обратился к врачу в Тернопольской области. Мужчина контактировал с тремя людьми, из которых один ребенок. По месту жительства пациента 21 октября проведена дезинфекция.

Напомним, в Ужгороде впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

РБК-Украина также сообщало, что в одном из лицеев Киева подтвердили случай заболевания дифтерией.

В Чернигове зафиксировали вспышку гепатита В Киеве достаточно вакцин от дифтерии, - КГГА
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