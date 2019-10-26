Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации

Фото: Сергей Гайдай (mukachevo.net)

Главой Луганской ОГА стал Сергей Гайдай

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА). Об этом говорится в указе №767/2019 от 25 октября, обнародованном в субботу на сайте главы государства.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Своим указом №766/2019 Зеленский уволил с этой должности Виталия Комарницкого.

Напомним, 20 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Харьковской и еще двух областных государственных администраций. Тогда украинское правительство согласовало следующие кандидатуры на глав: Харьковская ОГА - Алексей Кучер; Кировоградская ОГА - Андрей Балонь; Черниговская ОГА - Андрей Прокопенко.

Также на сегодняшнем заседании правительства были согласованы отставки Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого с поста главы Луганской ОГА. Кроме того, стало известно, что Киевскую ОГА возглавит харьковский бизнесмен Алексей Чернышов, а Луганскую - Сергей Гайдай.