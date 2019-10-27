Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ в Идлибе

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Боевик был убит в ходе в ходе операции ВС США в Идлибе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Об этом президент заявил в ходе брифинга.

Он отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал Трамп, уточнив, что Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.

Трамп также отметил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.

Кроме того, президент США поблагодарил Турцию, Сирию, Ирак и РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади.

BREAKING: Pres. Trump details death of ISIS leader al-Baghdadi: "The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread, terrified of the American forces bearing down on him." https://t.co/362XDBRqsO pic.twitter.com/bFRxFytfFM — ABC News (@ABC) October 27, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.