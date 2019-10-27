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Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ в Идлибе

Новости » Политика    27.10.2019 - 15:32
Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ в Идлибе
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Боевик был убит в ходе в ходе операции ВС США в Идлибе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что главарь террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции ВС США в сирийском Идлибе. Об этом президент заявил в ходе брифинга.

Он отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него", - сказал Трамп, уточнив, что Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.

Трамп также отметил, что в ходе спецоперации ни один американский военнослужащий не погиб.

Кроме того, президент США поблагодарил Турцию, Сирию, Ирак и РФ за помощь в ликвидации аль-Багдади.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Также в своем Twitter ночью Трамп написал: "Что-то очень большое только что произошло!".

Позже стало известно, что Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Newsweek, ссылаясь на то, что официальный представитель армии США проинформировал о результатах операции, заявил, что аль-Багдади был убит в ходе рейда.

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