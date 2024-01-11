Візит Зеленського до Вільнюсу та Рада Україна-НАТО: новини за 10 січня

Зеленський приїхав до Литви

Президент України Володимир Зеленський 10 січня прибув із візитом до Литви. Зокрема, він зустрівся з литовським колегою Гітанасом Науседою.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Рада Україна-НАТО обговорила удари з боку РФ: пообіцяли й надалі допомагати Києву

Рада Україна-НАТО збирала сьогодні засідання на рівні послів, щоб обговорити масовані російські удари по Україні із застосуванням іранських дронів та північнокорейських ракет.

Країни НАТО пообіцяли продовжити значну допомогу Києву у військовій сфері і не тільки.

Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки України та анонсувала нові поставки

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро, заявив президент Гітанас Науседа.

За його словами, у січні його країна відправить Україні боєприпаси, генератори, системи детонації, а у лютому - бронетранспортери М577.

Зеленський про загрозу заморозки війни: тиску від партнерів поки що немає, сигналів не чув

Тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, союзники поки не готові офіційно дати відповідні сигнали.

НАЗК внесло найбільшу у світі мережу фастфудів Subway до списку спонсорів війни

Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У НАЗК зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway (ТОВ "Сабвей Ай Пі") продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

У Міноборони розповіли про хід навчання пілотів ЗСУ на F-16 за різними програмами

Українські пілоти проходять навчання на західних винищувачах F-16 та експлуатації цих літаків за різними програмами та групами у кількох країнах-учасницях "Авіаційної коаліції".

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк розповів, як саме навчають наших пілотів.

Рада безпеки ООН провела засідання з постачання ракет КНДР до Росії: головні заяви

Рада безпеки ООН 10 січня провела засідання щодо інформації про постачання північнокорейських ракет до Росії. Низка країн різко розкритикувала таку допомогу країні-агресору.

З головними заявами на засіданні Ради безпеки ООН можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після відвідування позицій військовослужбовців у районі міста Куп'янськ Харківської області розповів про ситуацію на цьому відрізку фронту.

За його словами, українські захисники, незважаючи на тиск з боку супротивника, відбивають атаки і завдають значних втрат ворогові в живій силі та техніці.