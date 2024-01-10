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Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув

Вільнюс, Середа 10 січня 2024 14:45
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Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає. Союзники поки не готові офіційно дати відповідні сигнали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Литви.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я би не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що чув та читав в ЗМІ про загрозу замороження війни з боку Росії. Проте він підкреслив, що партнери офіційно не надавали відповідних сигналів.

"Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув", - заявив президент.

Заяви ЗМІ про замороження війни

Нагадаємо, наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.

Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. А в Офісі президента України закликали світ припинити жити ілюзіями - Путін продовжить воювати і вбивати.

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Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
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