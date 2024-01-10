ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з президентом Литви, розпочалися переговори

Вільнюс, Середа 10 січня 2024 13:49
UA EN RU
Зеленський зустрівся з президентом Литви, розпочалися переговори Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вільнюса. Він зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента та Науседу у Twitter (X).

"Радий вітати у Вільнюсі мого дорогого друга Володимира Зеленського, символ опору України російській агресії та героїчної боротьби за свободу. Ми віримо в перемогу України і будемо підтримувати вас і надалі! Дорогі брати, ми з вами", - написав Науседа у соцмережах.

Зеленський зустрівся з президентом Литви, розпочалися переговори

Зеленський своєю чергою подякував литовському колезі за прийом та потужну оборонну, гуманітарну і політичну підтримку нашої країни з боку Литви.

Офіс президента зазначив, що під час зустрічі української та литовської сторін буде обговорено подальші кроки на шляху євроінтеграції нашої держави. Також темами переговорів лідерів будуть ситуація на фронті, питання координації оборонної та фінансової підтримки України, саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку 2024 року.

Крім того, Україна та Литва підписали двосторонні угоди, їх зміст розкриють на спільній пресконференції лідери обох країн.

president.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він проведе переговори не лише з президентом, але й прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Після Литви український президент відвідає Естонію та Латвію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Литва Президент
NEWS
Зеленський поїхав до Вільнюса: з ким зустрінеться та головні теми переговорів
Зеленський поїхав до Вільнюса: з ким зустрінеться та головні теми переговорів
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації