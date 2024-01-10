Рада безпеки ООН провела засідання щодо постачання ракет КНДР до Росії: головні заяви

Рада безпеки ООН сьогодні, 10 січня, провела засідання щодо інформації про постачання північнокорейських ракет до Росії. Низка країн різко розкритикувала таку допомогу країні-агресору.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, постійного представника Китаю при ООН Чжана Цзюня, постійного представника Британії при ООН Барбари Вудворт, постійного представника Польщі при ООН Кшиштофа Щерського під час засідання Ради безпеки ООН.

З головними заявами на засіданні Ради безпеки ООН можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна нижче.

Україна підтверджує повідомлення про північнокорейські ракети

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в ході засідання Ради безпеки розповів, що прокуратура Харкова після російського обстрілу виявила ракету, яка "візуально та технічно відрізнялася" від звичайних російських ракет.

За словами дипломата, експерти сказали, що вона "схожа на одну з північнокорейських ракет".

Заклик Китаю до миру

У свою чергу, постпред Китаю Чжан Цзюнь розповів, що Україні та Росії "необхідно активізувати зусилля", щоб відновити мирні переговори найближчим часом.

Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир та діалог" і "глибоко стурбований" ситуацією в Україні.

"Всі сторони цього конфлікту мають зберігати спокій та проявлятимуть стриманість", - додав дипломат.

Росія у відчаї

Водночас, постійний представник Британії Барбара Вудворт роз'яснила, про що свідчить використання Росією північнокорейських ракет.

За її словами, такі поставки в РФ - "ознака нерозсудливості та розпачу". Подібні дії "порушують численні резолюції".

Усі країни також мають припинити постачання зброї до Росії, сказала вона, додавши, що "припинення доступу Росії до іноземної зброї допоможе закінчити цю війну".

Заклик Польщі щодо допомоги Україні

Постпред Польщі Кшиштоф Щерський у ході свого виступу нагадав, що Україна зазнала "варварських та цинічних" ударів.

"Москва, схоже, переконана, що зможе пересилити український опір... Тому наше завдання - довести, що агресори помиляються", - наголосив він.

За його словами, наразі союзники України не можуть дозволити собі втому.

"Насправді нам потрібно зробити все можливе, щоб збільшити (підтримку України - ред.)... Ставки дуже високі", - додав він.

Росію звинуватили у використанні становища в ООН

Сім країн - Британія, Франція, Японія, США, Мальта, Словенія та Південна Корея - оприлюднили спільну заяву про те, що Росія використовує своє становище в ООН для закупівлі ракет у Північної Кореї.

"Експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з ними матеріали в КНДР... Кожне порушення робить світ набагато небезпечнішим. І постійний член Ради безпеки, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища", - наголошується у заяві.

Там також зазначено, що Росія вже кілька разів атакувала Україну північнокорейськими ракетами - 30 грудня 2023 року, 2 січня та 6 січня 2024 року.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що Росія вже використала північнокорейські балістичні ракети малої дальності для ударів по Україні.

За словами чиновника, один із ударів окупанти завдали по Запорізькій області. Ракета впала у чистому полі.

Пізніше через таку інформацію про постачання північнокорейських ракет до РФ США скликали засідання Ради безпеки ООН.

Більш детально про передачу Росії ракет КНДР можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.