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Рада Україна-НАТО обговорила удари з боку РФ: пообіцяли і далі допомагати Києву

Брюссель, Середа 10 січня 2024 19:52
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Рада Україна-НАТО обговорила удари з боку РФ: пообіцяли і далі допомагати Києву Фото: Рада Україна-НАТО провела засідання через масовані удари з боку РФ (nato.int)
Автор: Дмитро Левицький

Рада Україна-НАТО збирала сьогодні засідання на рівні послів, щоб обговорити масовані російські удари по Україні з застосуванням іранських дронів та північнокорейських ракет. Країни НАТО пообіцяли продовжити допомагати Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Участь у засіданні, зокрема, взяли командувач Повітряних сил України Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергієв. На засіданні країни НАТО рішуче засудили ескалацію російських авіаударів по Україні та використання Росією іранської та північнокорейської зброї.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається. Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України", - цитує прес-служба заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

В НАТО також нагадали, що країни-члени вже передали Україні широкий спектр систем протиповітряної оборони. Так, нещодавно Німеччина поставила в Україну системи ППО Patriot і Skynex і додаткові ракети для ППО IRIS-T, а Британія зобов'язалася направити українцям близько 200 ракет для ППО.

"Сьогодні члени НАТО чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів НАТО окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році", - заявили в прес-службі Альянсу.

Засідання Ради Україна-НАТО через атаки РФ

Нагадаємо, 29 грудня, російські терористи масовано обстріляли України, випустивши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих цілей.

А через кілька днів, 2 січня, російські окупанти випустили 35 дронів-камікадзе та 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі "Кинджали".

Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював засідання Ради Україна-НАТО, щоб обговорити російські удари. Українська сторона сподівалася, що на засіданні будуть ухвалені швидкі зобов'язання країн НАТО щодо надання допомогти українським силам ППО.

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