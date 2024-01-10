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У Міноборони розповіли про хід навчання пілотів ЗСУ на F-16 за різними програмами

Середа 10 січня 2024 17:25
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У Міноборони розповіли про хід навчання пілотів ЗСУ на F-16 за різними програмами Фото: українські пілоти за кордоном проходять навчання на F-16 за різними прграмами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські пілоти нині проходять навчання польотам на західних винищувачах F-16 та експлуатації цих літаків за різними програмами та групами у кількох країнах-учасницях "Авіаційної коаліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок", - вказується у публікації.

Офіцер зауважив, що йдеться не лише про гарантії надання літаків, але також допомогу з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки винищувачам F-16.

Щодо навчання українських пілотів, то наразі різні групи фахівців проходять тренування за різними програмами, розповів Павлюк. Зокрема:

  • молоді пілоти підвищують свій професійний рівень, здійснюючи учбові польоти за міжнародними процедурами у Великій Британії, щоби потім перейти до перенавчання на літаки F-16;
  • досвідчені пілоти та наземний персонал проходять перенавчання на літаки F-16 в Данії та США;
  • інші групи українських пілотів та авіаційного персоналу, які наразі підвищують рівень володіння спеціалізованою авіаційною англійською мовою у Великій Британії, Канаді, Польщі та США - найближчим часом приєднаються до програми перенавчання на літаки F-16.

"Авіаційна коаліція"

До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:

  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Данія,
  • Греція,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Сполучені Штати Америки,
  • Чехія,
  • Франція,
  • Швеція.

F-16 для України

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Нещодавно Норвегія повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.

А вже 8 січня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк розповів, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16.

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Міністерство оборони України F-16
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