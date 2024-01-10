НАЗК внесло найбільшу у світі мережу фастфудів Subway до списку спонсорів війни
Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway (ТОВ "Сабвей Ай Пі") продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.
"Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки", - йдеться в повідомленні.
У НАЗК звернули увагу, що після початку широкомасштабного вторгення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.
Що відомо про компанію
Subway (Сабвей) є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування.
А згідно з даними платформи Statista, у 2023 році цей глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування налічував 36 592 магазини по всьому світу. Тобто впродовж року Subway мала більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.
Діяльність Subway у РФ
Компанія працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 тисяч робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини.
Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У РФ франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.
"Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману", - зауважують в НАЗК.
Спонсори війни
НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".
До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.
Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.
Також нещодавно повідомлялося, що Україна внесла компанію Viciunai Group до списку міжнародних спонсорів війни. Він виготовляє крабові палички під торговою маркою Vici.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.