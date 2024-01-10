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Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео)

Середа 10 січня 2024 19:43
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Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео) Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з військовими та керівництвом МОУ під Куп'янськом (скрін з відео)
Автор: Володимир Костирін

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний після відвідин позицій військовослужбовців в районі міста Куп'янськ Харківської області розповів про ситуацію на цьому відтінку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головкома ЗСУ Валерія Залужного.

"Впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках", - розповів генерал.

При цьому головком зазначив, що українські захисники попри тиск з боку противника відбивають атаки та завдають значних втрат ворогу у живій силі та техніці.

Також Залужний розповів про проведення "продуктивної роботи" із командирами бригад, які виконують завдання на Куп'янському напрямку.

"Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Генерал наголосив, що бійці ЗСУ стійко тримають оборону у надскладних умовах та висловив вдячність кожній бригаді та усім, хто в бою за Україну.

Що передувало

Вчора, 9 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала відвідали позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області. Це одне з найгарячіших напрямків на фронті.

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph з посиланням на "наближене" до українських військових джерело заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

Разом з тим речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що військові не спостерігають змін у складі військ ворога у Харківській області та на території Росії, що межує з регіоном

Додамо, днями командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти продовжують вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону сил ЗСУ та просунутися в напрямку Куп'янська Харківської області.

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Валерій Залужний Війна Росії проти України Купянск
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