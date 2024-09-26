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Візит Зеленського до США продовжено ще на один день, - Голос Америки

Четвер 26 вересня 2024 23:54
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Візит Зеленського до США продовжено ще на один день, - Голос Америки Фото: президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів продовжено ще на один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання "Голос Америки" Остапа Яриша.

Журналіст повідомив, що підтверджень стосовно потенційних зустрічей із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, наразі немає.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів

Нагадаємо, у неділю, 22 вересня, президент Володимир Зеленський розпочав офіційним візит до Сполучених Штатів.

Глава держави провів низку зустрічей з лідерами держав світу, американськими політиками, а також виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН та засіданні Ради Безпеки ООН.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, Зеленський представив йому план перемоги України у війні з РФ. Очікується, що рішення плану мають дати практичний результат до грудня цього року.

США надали Україні військову допомогу на майже 8 млрд доларів. Пакет вміщує додаткову батарею ППО Patriot, перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності, боєприпаси класу "повітря - земля" та інше обладнання.

Критика з боку Дональда Трампа

Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп жорстко розкритикував президента Зеленського за його небажання врегульовувати війну з Росією мирним шляхом.

А в Конгресі почали розслідування візиту українського лідера на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія та назвали цю подію "втручанням у вибори в США".

В українській делегації повідомили, що зустріч Зеленського з Трампом не запланована.

Детальніше про те, як Трамп використовує візит президента України до США у передвиборчих перегонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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