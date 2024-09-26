Візит Зеленського до США продовжено ще на один день, - Голос Америки
Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів продовжено ще на один день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента видання "Голос Америки" Остапа Яриша.
Журналіст повідомив, що підтверджень стосовно потенційних зустрічей із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, наразі немає.
Візит Зеленського до Сполучених Штатів
Нагадаємо, у неділю, 22 вересня, президент Володимир Зеленський розпочав офіційним візит до Сполучених Штатів.
Глава держави провів низку зустрічей з лідерами держав світу, американськими політиками, а також виступив на сесії Генеральної асамблеї ООН та засіданні Ради Безпеки ООН.
Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, Зеленський представив йому план перемоги України у війні з РФ. Очікується, що рішення плану мають дати практичний результат до грудня цього року.
США надали Україні військову допомогу на майже 8 млрд доларів. Пакет вміщує додаткову батарею ППО Patriot, перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності, боєприпаси класу "повітря - земля" та інше обладнання.
Критика з боку Дональда Трампа
Тим часом кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп жорстко розкритикував президента Зеленського за його небажання врегульовувати війну з Росією мирним шляхом.
А в Конгресі почали розслідування візиту українського лідера на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія та назвали цю подію "втручанням у вибори в США".
В українській делегації повідомили, що зустріч Зеленського з Трампом не запланована.
Детальніше про те, як Трамп використовує візит президента України до США у передвиборчих перегонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.