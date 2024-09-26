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Визит Зеленского в США продлен еще на один день, - Голос Америки

Четверг 26 сентября 2024 23:54
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Визит Зеленского в США продлен еще на один день, - Голос Америки Фото: президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты продлен еще на один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания "Голос Америки" Остапа Ярыша.

Журналист сообщил, что подтверждений касательно потенциальных встреч с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, пока нет.

Визит Зеленского в Соединенные Штаты

Напомним, в воскресенье, 22 сентября, президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Соединенные Штаты.

Глава государства провел ряд встреч с лидерами государств мира, американскими политиками, а также выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН и заседании Совета Безопасности ООН.

Во время встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский представил ему план победы Украины в войне с РФ. Ожидается, что решения плана должны дать практический результат до декабря этого года.

США предоставили Украине военную помощь на почти 8 млрд долларов. Пакет включает дополнительную батарею ПВО Patriot, перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы класса "воздух - земля" и другое оборудование.

Критика со стороны Дональда Трампа

Тем временем кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп жестко раскритиковал президента Зеленского за его нежелание урегулировать войну с Россией мирным путем.

А в Конгрессе начали расследование визита украинского лидера на завод боеприпасов в штате Пенсильвания и назвали это событие "вмешательством в выборы в США".

В украинской делегации сообщили, что встреча Зеленского с Трампом не запланирована.

Подробнее о том, как Трамп использует визит президента Украины в США в предвыборной гонке, - читайте в материале РБК-Украина.

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