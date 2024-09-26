США виділили для України нову військову допомогу на 7,9 млрд доларів, - Зеленський

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд доларів. Також Вашингтон запровадив нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 млрд доларів США та запровадження санкцій проти Росії", - зазначив президент.

Також глава держави подякував США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок (близько 5,9 млрд доларів) раніше виділених коштів, щоб повноваження президента не закінчилися до кінця фінансового року США.

За словами Зеленського, нова військова допомога буде включати додаткову батарею ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря - земля", а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Також США розширюють програму підготовки пілотів на F-16 і запровадили санкції проти Росії, щоб обмежити її здатність фінансувати війни проти України.

"Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією", - додав Зеленський.