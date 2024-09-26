"Зручна мішень". Як Трамп використовує візит Зеленського до США у передвиборчих перегонах

Володимир Зеленський в ході візиту до США зіштовхнувся із хвилею критики з боку Дональда Трампа та інших республіканців. І її градус зростає з кожним днем.

Чому так сталося і чим це може загрожувати Україні – читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Візит на завод як привід для критики

Несподівано в України виникла нова криза на дипломатичному фронті. Візит президента Володимира Зеленського, який мав би вирішити низку проблемних моментів у відносинах зі США, натомість призвів до нового загострення. Хоча й не з вини української сторони.

Раніше анонсована зустріч Зеленського з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом по суті була скасована після того, як український президент побував на заводі із виробництва боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія – рідному місті президента США Джо Байдена. Також Зеленський зустрівся з українською діаспорою в цьому штаті, яка є однією з найбільших у США.

Водночас Пенсильванія є так званим "хитким" штатом на виборах – тобто між республіканцями і демократами там відбувається найжорсткіша боротьба. За багатьма прогнозами, саме переможець виборів у Пенсильванії і стане майбутнім президентом США. Крім того, напередодні візиту Зеленський в інтерв'ю виданню New Yorker розкритикував заяви щодо України трампівського кандидата у віце-президенти – Джей Ді Венса.

Тож Трамп розцінив такий крок як намагання Зеленського підіграти Гарріс, та прямо звинуватив президента України, що той хоче перемоги демократки.

Риторика Трампа щодо України не є новою. Він і раніше висловлювався подібним чином на адресу Києва, РБК-Україна вже аналізувало причини такої риторики. Але нинішній демарш ризикує зайти куди далі.

Тим паче протягом поточного тижня риторика Трампа ставала все більш і більш різкою. В останньому виступі він, з характерними для себе перебільшеннями, розповів про те, що "України вже нема", "тисячолітні міста зруйновано", а на фронті воюють "діти та старі", бо "солдати закінчуються". Крім того, Трамп, фактично вперше озвучив суть свого таємничого "мирного плану для України". На думку республіканця, "найгірша домовленість" була би кращою, аніж поточна війна, а Україні ще до 2022 року варто було би "щось трохи віддати", і тоді би ніякої війни не сталося. Вочевидь, у випадку перемоги на листопадових виборах саме таким підходом до російсько-української Трамп і буде керуватися.

Загострення на тлі виборів

Ще на початку року, коли розгоралася епопея із виділенням великого пакета допомоги Україні, багато республіканців були "за". Блокував рішення спікер Палати представників Майк Джонсон та невелика фракція трампістів. З того часу вплив Трампа на Республіканську партію став ще сильнішим. Отже, до критики України підключилося більше впливових членів партії.

Той-таки Майк Джонсон у відкритому листі закликав Зеленського звільнити посла України у США Оксану Маркарову. Причина та сама – нібито втручання у вибори шляхом організації візиту Зеленського на завод із виробництва боєприпасів.

"Не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", – йдеться у листі Джонсона.

Паралельно група з дев’яти конгресменів-республіканців попросила Міністерство юстиції та генеральних інспекторів Пентагону провести "повне розслідування використання військових активів США та федеральних ресурсів у зв’язку з візитом".

Також республіканці ініціювали розслідування щодо зловживань адміністрації Байдена щодо співпраці із Зеленським. Голова наглядового комітету Палати представників США Джеймс Комер з цього приводу розіслав листи Генпрокурору Мерріку Гарланду, міністру оборони Ллойду Остіну та юридичному раднику Білого дому Едварду Сіскелу.

Разом з тим, у минулому президентські адміністрації регулярно використовували військові літаки для перевезення іноземних лідерів для зустрічі з американськими державними та місцевими чиновниками, зазначає видання Axios.

"Тут виборча кампанія — це ключова історія. Є певні, звичайно, питання, але республіканці би так чи інакше знайшли, до чого причепитися. І оскільки, скоріш за все, останні опитування для них продемонстрували дуже невтішну тенденцію, вони вирішили зробити ставку на максимально агресивну риторику щодо російсько-української війни, розганяти кейс про можливий апокаліпсис, третю світову війну і так далі. І візит Зеленського, і події навколо нього, в цьому плані є дуже зручною мішенню, яку вони по повній програмі використали, – каже РБК-Україна політолог Ігор Рейтерович.

Чи збережеться двопартійна підтримка України

На боці України досі залишається підтримка Демократичної партії, особливо, якщо резонанс навколо візиту схилить частину виборців на бік Камали Гарріс. Поки що загальні ризики для України мінімальні.

"Це вплине, скоріш за все, негативно, але тут є нюанс. Конгрес вже йде в відпустку, і він йде в відпустку на дуже довго. Тому отут ми якраз, чисто з практичної точки зору, багато чого не втратимо, але просто через те, що співпали канікули і розпал цієї кампанії", - каже Рейтерович.

За його словами, після канікул Конгрес буде оновлено, адже разом із голосуванням президента, американці обиратимуть нову Палату представників та третину Сенату. І якщо в обох палатах більшість отримають республіканці, це може спричинити труднощі для України.

План перемоги без Трампа

Скандал, що спричинили республіканці, відсунув в тінь "план перемоги" від Зеленського. А саме його презентація у США була важливою, по суті, найважливішою складовою візиту. У випадку Трампа йшлося про корекцію позиції – в кращому разі. Оскільки республіканець начебто має власний план, українське керівництво мало б повідомити йому, де лежать межі компромісу і на що Україна в жодному випадку не піде. Тепер із Трампом можна буде спілкуватися в кращому випадку через його радників.

"Ми зможемо це зробити тільки опосередковано, коли він буде оприлюднений, і далі буде зрозуміло. Якщо вони на нього накинуться, значить тоді все. Як мінімум, цей напрям ми втратили, і точно до 5 листопада (день виборів у США - ред.) ми його не повернемо. Якщо вони його будуть більш-менш нейтрально, обережно коментувати, я думаю, що ми зможемо до частини республіканців якісь основні пункти цього плану донести. Тому що у Трампа є багато різних радників, людей, до яких він дослухається", - вважає Рейтерович.

В будь-якому випадку, українська дипломатія тепер отримала новий головний біль, а українське керівництво – спокусу відкрито стати на бік демократів та Камали Гарріс.