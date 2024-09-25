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Прибічник Трампа у Конгресі США почав розслідування через візит Зеленського в Пенсильванію

США, Середа 25 вересня 2024 22:52
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Прибічник Трампа у Конгресі США почав розслідування через візит Зеленського в Пенсильванію Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В США розпочали розслідування нібито причетності українського президента Володимира Зеленського до втручання в вибори США. Це відбулось після його візиту на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника комітету Палати представників із нагляду Джеймса Комера.

Комер повідомив, що розпочинає розслідування візиту Зеленського на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія на предмет "втручання у вибори США".

Він заявив, що вже відправив запит до Білого дому, Міністерства оборони та Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами адміністрацією американського президента Джо Байдена та кандидата в президента та нинішнього віце-презедента США Камали Гарріс, що, за його словами, нібито, дозволило Зеленському втрутитися в президентські вибори.

"Якщо адміністрація Байдена-Гарріс намагалася використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віце-президентки, то це є зловживанням владою та нецільовим використанням коштів платників податків", - підкреслив він.

Зауважимо, що Пенсильванія це один зі "хитких" штатів, від якого залежить результат цьогорічних виборів в США.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що днями Зеленський відвідав у США завод, де виробляють снаряди для України.

Детальніше про це, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-України "Зеленський розпочав робочий візит до США: восени вирішиться, що буде в цій війні".

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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