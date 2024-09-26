Трамп розкритикував Зеленського за небажання йти на угоду для врегулювання війни з РФ

Колишній президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в небажанні йти на угоду для врегулювання війни з Росією. За його словами, що український лідер "відмовився укласти угоду", яка могла б запобігти руйнуванню країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Цих міст більше немає, а ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню", - сказав Трамп.

Колишній президент також розкритикував адміністрацію президента США Джо Байдена і віцепрезидента Камали Гарріс за постійну підтримку України. Трамп дав зрозуміти, що в разі свого переобрання припинить допомогу Києву.

Він також висловив думку, що за "компетентного президента" конфлікту можна було б уникнути.

"Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він, ймовірно, найбільший торговець на Землі", - зазначив Трамп.

Трамп також звинуватив Байдена і Гарріс у вторгненні Росії на Україну. Трамп знову заявив, що "дуже добре ладнав" із російським диктатором Володимиром Путіним і "багато з ним розмовляв", коли був президентом.

Трамп уже давно вихваляє Путіна і навіть став на його бік, коли американські розвіддані повідомили про втручання Росії у вибори 2016 року.