Зеленський зустрівся з Байденом і представить йому план перемоги: перші подробиці

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден зустрілися в Білому домі у Вашингтоні. Під час перемовин український лідер детально представить деталі свого плану перемоги у війні з РФ.

Детальніше про зустріч двох лідерів та що цьому передувало - в матеріалі РБК-Україна .

Як повідомив кореспондент "Укрінформу" у Вашингтоні, український та американський лідери проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден в Овальному кабінеті (x.com/holosameryky)

Що очікується від зустрічі Зеленського і Байдена

Як зазначає CNN, візит Зеленського до Білого дому в четвер може стати його останнім шансом переконати Байдена посилити допомогу Україні перед тим, як американський президент залишить свою посаду.

Точні деталі плану перемоги, який представить президент України невідомі, оскільки українська сторона його ретельно тримала в таємниці, допоки він не буде представлений американському лідеру.

Втім, з інформації ЗМІ з західних джерел відомо, що цей план містить чотири ключові моменти: запит на гарантії безпеки заходу; продовження операції України в Курській області, щоб забезпечити територіальні "козирі" для переговорів; запит на "конкретну" передову зброю та міжнародна фінансова допомога економіці. Крім того, як підтвердили в ОП, в переліку також є і запрошення України до НАТО.

Сам Зеленський раніше коротко розповів, що план перемоги розрахований на "швидкі рішення" партнерів і спрацює, якщо вони будуть виконані у найближчі два місяці.

Також, як очікується, однією з головних тем зустрічі Байдена і Зеленського може стати заклик України про надання дозволу бити західною зброєю вглиб території РФ. Зокрема, це стосується таких ракет як Storm Shadow та ATACMS.

Зеленський раніше висловлював впевненість, що такі союзники як Франція, Британія, Італія та Німеччина, дозволять удари в тил РФ, але треба рішення США, які поки такого дозволу не давали.

Зауважимо, що окремо український лідер проведе зустріч з віце-президенткою Камалою Гарріс, яка балотується у президенти США від демократів. Вона відбудеться після того, як Зеленський завершить розмову з Байденом.

Візит Зеленського до США та новий пакет допомоги

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він провів десятки зустрічей із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки.

Також взяв участь у Саміті майбутнього, виступив на засіданні Радбезу ООН та Генасамблеї ООН. Зазначимо, що на полях останньої він вже зустрічався із президентом США Джо Байденом під час якого лідери розмовляли про ситуацію в Україні на фронті та домовилися обговорити план перемоги під час зустрічі у Вашингтоні.

Окрім того, США виділили Україні пакет допомоги на 375 млн доларів, а згодом президент Байден оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги на 7,9 млрд доларів.

До нього увійшли додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля", а також засоби для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Крім того, Білий дім вирішив розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також ввів нові санкції проти РФ.

Скандал з республіканцями у США

Втім, не обійшлося без скандалів. Так, на початку цього тижня Зеленський відвідав військовий завод у Скрентоні, який виробляє 155-мм артилерійські боєприпаси для ЗСУ.

Видання ВВС звернуло увагу, що Скрентон - це рідне місто президента Джо Байдена, а Пенсільванія - чи не головний зі штатів, які вирішують результати листопадових президентських виборів. У Скрентоні на зустрічі із Зеленським де були присутні лише представники демократів, що викликало помітне невдоволення частиною республіканців, які сприйняли поїздку українського президента до ключового штату як "форму передвиборчої агітації за їхніх суперників".

Своєю чергою спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України, а згодом заявив, що не зміг запланувати зустріч з українським президентом на цьому тижні, тому що "був дуже зайнятий".

Очікувалося, що Зеленський зустрінеться і з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Але західні ЗМІ написали, що ця зустріч не відбудеться. Напередодні Трамп виступив з різкими заявами та критикою на адресу президента України.