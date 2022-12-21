Візит Зеленського до Бахмута і анонс пакету військової допомоги від США: новини за 20 грудня

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, який зараз є однією з найгарячіших точок в Україні. У цей час у США анонсували новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 20 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

19 грудня українські військові знищили 430 окупантів та збили 2 вертольоти.

Рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. Втім, українські сили відслідковують ситуацію та вживають відповідних заходів, розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Українським військовим залишилося кілька кілометрів, щоб просунутися до Кремінної в Луганській області, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Українські військові з початку грудня у повітряному просторі країни збили 67 іранських дронів-камікадзе.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Зеленський приїхав до Бахмута

Президент Володимир Зеленський 20 грудня перебував у Бахмуті Донецької області. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.

"Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут", - розповів речник глави держави Сергій Никифоров.

США анонсували новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні, але його зміст та терміни поставки будуть оголошені пізніше, розповів координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

“Коли його буде сформовано, ми зможемо говорити про зміст, суму та терміни, щоб українські військові отримали обладнання якнайшвидше”, - зазначив Кірбі.

США планують виділити близько 45 млрд доларів Україні та союзникам по НАТО

До Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік на суму 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроекті, перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.

Шмигаль попередив про нові атаки росіян: для РФ важливо, щоб Різдво було у темряві

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що потрібно готуватися до нових атак РФ з енергосистеми.

"Російські терористи будуть робити все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли у темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - заявив прем'єр.

Пісків після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна в "зону СВО"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що голова Кремля Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

США у наступному пакеті військової допомоги можуть передати системи ППО Patriot, - CNN

Сполучені Штати у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot, пише CNN.

Видання наголошує, що про передачу сучасного комплексу протиповітряної оборони говорять неназвані джерела у Білому домі.