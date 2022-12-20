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Чи будуть Patriot? США анонсували новий пакет допомоги Україні

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Вашингтон, Вівторок 20 грудня 2022 20:40
Чи будуть Patriot? США анонсували новий пакет допомоги Україні Фото: Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги, але його зміст та термін поставки буде оголошено пізніше.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Найближчими днями ми оголосимо про ще один пакет допомоги у сфері безпеки. Коли він буде сформований, ми зможемо говорити про зміст, суму та терміни, щоб українські військові отримали обладнання якнайшвидше", - зазначив Кірбі.

Він також підкреслив, що США надали Україні понад 25 пакетів військової допомоги за останні дев'ять місяців, не рахуючи інших фондів та ініціатив. І наступного року військової допомоги ЗСУ буде більше.

Раніше повідомлялося, що влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.

Також ми писали, що раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі поставки Patriot Україні, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

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