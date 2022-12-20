Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до "зони СВО"

У Кремлі розповіли, що президент РФ Володимир Путін нібито відвідував зону так званої "спеціальної військової операції".

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Російській газеті " заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Його попросили прокоментувати нещодавнє повідомлення депутата Держдуми Андрія Гурулєва про те, що Путін нібито побував у "зоні СВО".

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю (16 грудня - ред.), то так", - відповів Пєсков.

При цьому він не уточнив, де саме знаходиться цей штаб і що конкретно мається на увазі під "зоною СВО".