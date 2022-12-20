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Зеленський приїхав у Бахмут

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Бахмут, Вівторок 20 грудня 2022 12:26
Зеленський приїхав у Бахмут Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня перебуває у Бахмуті Донецької області. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - пише видання Freedom, посилаючись на власних кореспондентів в місті.

Варто зазначити, що Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїй жазі захопити місто Бахмут.

Нагадаємо, що в своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, згадавши й про Бахмут. Він зазначив, росіяни з травня намагаються захопити український Бахмут, але він не здається.

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