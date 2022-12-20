Наєв про маневри росіян в Білорусі: рівень воєнної загрози поступово зростає

Рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Втім, українські сили відстежують ситуацію і вживають відповідних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва.

Він прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі.

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - пояснює Наєв.

За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування росіян, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.

На питання, чи є наразі загроза повторного наступу з Білорусі, він відповів: "Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій".

"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив главі Кремля Володимиру Путіну в прямій участі його країни у війні проти України.

Тим часом ймовірність повторного вторгнення росіян з боку Білорусі не виключається. Так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ, який може статися і на Донбасі або ж з півдня чи з території Білорусі.

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