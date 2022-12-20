США планують виділити близько 45 млрд доларів Україні та союзникам по НАТО

До Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік на суму 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що загальний обсяг фінансування, запропонований у законопроекті, перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році.

"У законопроєкт включено 44,9 млрд доларів додаткової екстреної допомоги Україні та союзникам по НАТО", - пишуть ЗМІ.

Так, лідери Сенату та Палати представників планують прийняти законопроект і надіслати його президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.

Як зазначає видання, демократи та республіканці сперечалися між собою про те, скільки грошей слід виділяти на військові та невійськові програми.

Втім, як стало відомо, на наступний рік США ухвалять рекордний оборонний бюджет, що становитиме 858 млрд доларів і перевищує торішній, що становив 740 млрд.

Нагадаємо, що наприкінці листопада президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

Додамо, що США досі не передали жодної військової допомоги Україні за ленд-лізом, але Вашингтон надає Україні озброєння за іншими програмами.

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