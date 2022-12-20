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Українським військовим залишилося кілька кілометрів до Кремінної, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 20 грудня 2022 12:16
Українським військовим залишилося кілька кілометрів до Кремінної, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським військовим залишилося декілька кілометрів, аби просунутися до Кремінної у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая у Facebook.

"До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.

Окрім того, Гайдай зазначив, що українським бійцям вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Вони впевнено тримають там позиції.

Нагадаємо, українські захисники мають перевагу на Сватівсько-Кременському напрямку в Луганській області, тож до Нового року очікуються хороші новини.

Раніше Гайдай повідомив, що росіяни замінували великі мости, траси та всі лісосмуги у Луганській області.

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