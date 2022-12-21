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Визит Зеленского в Бахмут и анонс пакета военной помощи от США: новости за 20 декабря

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Украина, Среда 21 декабря 2022 08:15
Визит Зеленского в Бахмут и анонс пакета военной помощи от США: новости за 20 декабря Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут, который сейчас является одной из самых горячих точек в Украине. В это время в США анонсировали новый пакет военной помощи для ВСУ.

Более детально о том, что произошло во вторник, 20 декабря, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

19 декабря украинские военные уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета.

Уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Впрочем, украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры, рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинским военным осталось несколько километров, чтобы продвинуться к Кременной в Луганской области, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Украинские военные с начала декабря в воздушном пространстве страны сбили 67 иранских дронов-камикадзе.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Зеленский приехал в Бахмут

Президент Владимир Зеленский 20 декабря находился в Бахмуте Донецкой области. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

"Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, где встретился с украинскими военными, обороняющими город Бахмут", - рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

США анонсировали новый пакет помощи Украине

Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи Украине, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже, рассказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби

“Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее", - отметил Кирби.

США планируют выделить около 45 млрд долларов Украине и союзникам по НАТО

В Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году.

Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян: для РФ важно, чтобы Рождество было в темноте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - заявил премьер.

Песков после визита Зеленского в Бахмут заявил о поездке Путина в "зону СВО"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава Кремля Владимир Путин якобы посещал зону так называемой "специальной военной операции".

США в следующем пакете военной помощи могут передать системы ПВО Patriot, - CNN

Соединенные Штаты в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot, пишет CNN.

Издание подчеркивает, что о передаче современного комплекса противовоздушной обороны говорят неназванные источники в Белом доме.

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