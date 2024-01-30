Візит Сійярто в Ужгород і допомога Україні від Нідерландів: новини за 29 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Сійярто в Ужгороді. Усі подробиці зустрічі представників України та Угорщини

Вчора, 29 січня в Ужгороді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Переговори були присвячені нормалізації відносин між країнами.

Серед ключових тем - війна, питання нацменшин, вступ України до ЄС, а також можливість зустрічі Віктора Орбана та Володимира Зеленського.

Докладніше про зустріч української та угорської делегацій - в матеріалі РБК-Україна.

Нідерланди виділяють 122 млн євро на боєприпаси для України

Нідерланди ухвалили рішення виділити 122 млн євро Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Зокрема, Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також Нідерланди перерахують 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Посли ЄС підтримали використання прибутку від активів РФ для допомоги Україні

Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

"Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України", - сказано в повідомленні.

Більш детальних подробиць у бельгійському головуванні не розкрили.

Кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк уточнив, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати доходи від російських активів на окремий рахунок.

"Тепер залишилося домовитися про наступний крок - фактичне відправлення грошей в Україну", - додав він.

Зеленський назвав одне з головних завдань року для України у війні з Росією

Україна має випередити Росію у сфері роботи з дронами. Це - одне з головних завдань на 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський розповів, що вчора, 29 січня, провів селектор. У його ході були доповіді з усіх напрямків державної роботи.

"Військові - щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв. Розвідка - поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які отримують для України актуальну спеціальну інформацію", - уточнив президент.

Також він додав, що окрема розмова була присвячена дронам: питання виробництва, постачання, забезпечення підрозділів.

"Зрозуміло, що це одне з головних завдань року - випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо", - наголосив Зеленський.

Прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив, що йде у відставку

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що він залишає свою посаду та йде у відставку.

" Я хотів би повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра ", - сказав Гарібашвілі.

За його словами, наприкінці минулого року він представив звіт громадськості про його роботу протягом трьох років.

" Як відомо, я почав працювати на посаді голови уряду другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні, безкомпромісно захищав інтереси нашої країни і народу, пишаюся результатами, яких ми досягли за цей період разом з командою", - розповів він.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації ще на пів року, до 31 липня 2024 року.

Як нагадує Рада ЄС, санкції були вперше запроваджені у 2014 році й значно розширені з лютого 2022 року, коли Російська Федерація вдалась неспровокованого повномасштабного вторгнення на територію України.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на:

торгівлю;

фінанси;

технології;

товари подвійного значення;

промисловість;

транспорт;

предмети розкоші.

"Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації. Крім того, було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій", - додає пресслужба.

Угорщина готова до компромісу щодо 50 млрд євро від ЄС Україні, - радник Орбана

Угорщина заявила про готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Європейським союзом пакет допомоги Україні.

Як нагадує видання, прем'єр-міністр Віктор Орбан був затятим критиком фінансової та військової підтримки України з боку ЄС й заблокував перегляд бюджету блоку, що змусило лідерів розробити план Б й скликати екстрений саміт.

Головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан заявив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги та випустити спільний борг ЄС для його фінансування, якщо інші "застереження" були додані.

Росіяни заявили про захоплення Табаївки під Куп'янськом. У ЗСУ спростували

Російські пропагандисти почали поширювати у мережі інформацію про нібито захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку. Однак вихваляння окупантів про взяття села не відповідає дійсності, там тривають бої.

"У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, втрата Крохмального для ЗСУ не є такою важливою, адже наші захисники перейшли на більш вигідні позиції.

"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне - зберегти життя військовослужбовців", - зазначив представник Сухопутних військ.