Росіяни заявили про захоплення Табаївки під Куп'янськом. У ЗСУ спростували

Російські пропагандисти почали поширювати у мережі інформацію про нібито захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку. Однак вихваляння окупантів про взяття міста не відповідає дійсності, там тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телеканалу "Еспресо" .

"У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", - розповів Фітьо.

За його словами, втрата Крохмального для ЗСУ не є такою важливою, адже наші захисники перейшли на більш вигідні позиції.

"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне - зберегти життя військовослужбовців", - зазначив представник Сухопутних військ.

Фітьо додав, що якщо у ЗСУ є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, то це буде зроблено.

Він також наголосив, що командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу.

Бої під Куп'янськом

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

Генштаб Естонії також припускає, що Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати прикордоння Харківської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.