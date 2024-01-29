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Посли ЄС підтримали використання прибутку від активів РФ для допомоги Україні

Понеділок 29 січня 2024 21:35
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Посли ЄС підтримали використання прибутку від активів РФ для допомоги Україні Фото: посли ЄС підтримали використання прибутку від активів РФ для допомоги Україні (flickr by libereurope)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Бельгії у Раді Європейського союзу у Twitter та кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України", - сказано в повідомленні.

Більш детальних подробиць у бельгійському головуванні не розкрили.

Оновлено 21:48

Кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк уточнив, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати доходи від російських активів на окремий рахунок.

"Тепер залишилося домовитися про наступний крок - фактичне відправлення грошей в Україну", - додав він.

Конфіскація російських активів на користь України

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року західні ЗМІ писали про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.

Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Пізніше журналісти писали про те, що Євросоюз просунувся у питанні запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку. Але про конфіскацію поки не йдеться.

При цьому кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.

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