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Угорщина готова до компромісу щодо 50 млрд євро від ЄС Україні, - радник Орбана

Понеділок 29 січня 2024 12:54
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Угорщина готова до компромісу щодо 50 млрд євро від ЄС Україні, - радник Орбана Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина заявила про готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Європейським Союзом пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як нагадує видання, прем'єр-міністр Віктор Орбан був затятим критиком фінансової та військової підтримки України з боку ЄС й заблокував перегляд бюджету блоку, що змусило лідерів розробити план Б й скликати екстрений саміт.

Головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаж Орбан заявив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги та випустити спільний борг ЄС для його фінансування, якщо інші "застереження" були додані.

50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги, термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року.

При цьому в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

Тим часом, як пише Financal Times, блоку підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться із наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

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