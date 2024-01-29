Просто виправдання. У ГУР відреагували на заяви Путіна про падіння Іл-76

Диктатор Володимир Путін як завжди лукавить, коли говорить, що протиповітряна оборона ніколи не збивала літаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова в ефірі "Свобода.Ранок".

"Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Російської Федерації, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Окрім того, якщо говорити про систему "свій-чужий", вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом. Тому, звичайно, ці слова є швидше виправданням", - розповів Юсов.

Зокрема представник ГУР відзначив, що під час засідання Ради безпеки ООН країна-терорист не надала жодних подробиць, або ж доказів того, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені. За його словами, він очікував, що на тлі потоку пропагандистських заяв, Росія зможе надати хоч якийсь фактаж, втім, нічого нового надано не було, у зв'язку з чим, слідство продовжується.

"Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати її, це обовʼязково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита", - зауважив Юсов.

Що заявив Путін

Коментуючи збиття літака Іл-76 у Бєлгородській області, диктатор заявив, що літак було вражено нібито українськими військовими за допомогою систем ППО іноземного виробництва.

"Наші ППО по своєму літаку за визначенням наносити удари не можуть. Там стоять системи "свій-чужий" і скільки б оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б", - заявив Путін.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.